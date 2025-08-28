augusztus 28., csütörtök

Kézilabda

12 perce

Záporoztak a gólok: nívós tornával tisztelegtek Füzesi Ferenc emléke előtt

Füzesi Ferenc Emléktorna

Idén is komoly csatákat hozott a Füzesi Ferenc Emléktorna Pécsett. Immár ötödik alkalommal szervezte meg a kézilabda kupát a PSN Zrt., amelyen a fiú és a lány mezőben is most baranyai siker született.

Kvanduk Bence

Évről évre nívós tornával emlékezik meg Füzesi Ferencről a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola kézilabda szakosztálya, amely során a fiú és lány tehetségek is megcsillogtatják tudásuk legjavát.

A Komló hibátlan volt a Füzesi Ferenc Emléktorna csatái során
Forrás: Carbonex-Komló

Idén az elmúlt hétvégén érkeztek meg a vetélytársak, hogy összecsapjanak a trófeáért és a helyi ikonokról elnevezett különdíjakért.

Az U18-as lány korosztály totális kozármislenyi dominanciát hozott, hiszen a hatfős mezőnyből a dobogó két felső fokát is elfoglalták. Harmadiknak a Dunaújváros futott be a PTE-PEAC és a házigazda előtt.

Az U16-os fiúknál is baranyai siker született, hiszen a Carbonex-Komló együttese mindenkit, az Éles KISE-t, a PSN Zrt.-t és a Csurgót is felülmúlta a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Füzesi Ferenc Emléktorna – U16-os fiú kupa

  • Végeredmény: 1. Carbonex-Komló, 2. Éles KISE, 3. PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola, 4. CarbCsurgói KK.
  • Legjobb hazai játékos (Füzesi Ferenc-díj): Lépold Zsombor.
  • Legjobb kapus (Tóth András-díj): Pintér Adrián (PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola).
  • Legjobb játékos (Sudár Ferenc-díj): Szeglet Máté (Éles KISE).
  • Gólkirály (Perger Ferenc-díj): Kékesi Szabolcs (Carbonex-Komló).

U18-as Lány kupa

  • Végeredmény: 1. Kozármisleny I., 2. Kozármisleny II., 3. DKKA, 4. PTE PEAC, 5. PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola, 6. Dunaújvárosi KKA SE.
  • Legjobb hazai játékos (Füzesi Ferenc-díj): Marosi Karina.
  • Legjobb kapus (Kovacsics Miklós-díj): Lasztóczi Daniella (Kozármisleny I.).
  • Legjobb játékos (Schmidtné Holub Mária-díj): Szűcs Zoé (DKKA).
  • Gólkirály (Németh Zoltán-díj): Béres Fruzsina (Kozármisleny I.).
