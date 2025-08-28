12 perce
Záporoztak a gólok: nívós tornával tisztelegtek Füzesi Ferenc emléke előtt
Idén is komoly csatákat hozott a Füzesi Ferenc Emléktorna Pécsett. Immár ötödik alkalommal szervezte meg a kézilabda kupát a PSN Zrt., amelyen a fiú és a lány mezőben is most baranyai siker született.
Évről évre nívós tornával emlékezik meg Füzesi Ferencről a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola kézilabda szakosztálya, amely során a fiú és lány tehetségek is megcsillogtatják tudásuk legjavát.
Idén az elmúlt hétvégén érkeztek meg a vetélytársak, hogy összecsapjanak a trófeáért és a helyi ikonokról elnevezett különdíjakért.
Az U18-as lány korosztály totális kozármislenyi dominanciát hozott, hiszen a hatfős mezőnyből a dobogó két felső fokát is elfoglalták. Harmadiknak a Dunaújváros futott be a PTE-PEAC és a házigazda előtt.
Az U16-os fiúknál is baranyai siker született, hiszen a Carbonex-Komló együttese mindenkit, az Éles KISE-t, a PSN Zrt.-t és a Csurgót is felülmúlta a Lauber Dezső Sportcsarnokban.
Füzesi Ferenc Emléktorna – U16-os fiú kupa
- Végeredmény: 1. Carbonex-Komló, 2. Éles KISE, 3. PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola, 4. CarbCsurgói KK.
- Legjobb hazai játékos (Füzesi Ferenc-díj): Lépold Zsombor.
- Legjobb kapus (Tóth András-díj): Pintér Adrián (PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola).
- Legjobb játékos (Sudár Ferenc-díj): Szeglet Máté (Éles KISE).
- Gólkirály (Perger Ferenc-díj): Kékesi Szabolcs (Carbonex-Komló).
U18-as Lány kupa
- Végeredmény: 1. Kozármisleny I., 2. Kozármisleny II., 3. DKKA, 4. PTE PEAC, 5. PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola, 6. Dunaújvárosi KKA SE.
- Legjobb hazai játékos (Füzesi Ferenc-díj): Marosi Karina.
- Legjobb kapus (Kovacsics Miklós-díj): Lasztóczi Daniella (Kozármisleny I.).
- Legjobb játékos (Schmidtné Holub Mária-díj): Szűcs Zoé (DKKA).
- Gólkirály (Németh Zoltán-díj): Béres Fruzsina (Kozármisleny I.).