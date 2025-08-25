augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Történelmi eseményen vett részt Gera Zoltán korábbi csapatánál (galéria)

Címkék#Baranya Vármegyei Igazgatóságának#Sasfióka#Gera Zoltán

Azt reméli a korábbi válogatott focista, hogy az új pályán sok olyan tehetség bukkan majd fel, akik hasonlóan szép pályafutást járhatnak be, mint ő.

Puskás Patrik

Sokan gyűltek össze augusztus 25-én délután négykor a Sztárai Mihály Általános Iskolánál. Történelmi napot élhetett át a Baranya Vármegyei II. osztályban szereplő Misinai Sasok együttese, amely egy új műfüves focipályát vehetett át, közel 30 évvel az egyesület létrejöttét követően. Az átadó ünnepségen a csapat egykori futballistája, Gera Zoltán is részt vett. 

Gera Zoltán
Gera Zoltán is beállt a Sasfiókák közé
Fotó: Löffler Péter

Az iskola területén belül átadott pálya felavatása előtt, több beszéd is elhangzott. Ezek sorát meghatottan nyitotta meg Grósz Szilárd, az együttes edzője és játékosa aki sokat tesz évek óta szeretett csapatáért. 

Bogyay Zoltán, az MLSZ  Baranya Vármegyei Igazgatóságának elnöke vette át tőle a szót: – Közös munka eredményeként jött létre ez a pálya, két évet követően. Elnézve a fiatalokat, jó helyre került ez a műfüves. Baranyában több mint 6500 labdarúgó van, szeretnénk őket megtartani, amihez minél jobb pályák kellenek. Olyan együtteseket igyekszünk támogatni, ahol látunk lehetőséget bővülésre, s úgy látom, ehhez itt minden adott.

A sort Gera Zoltán folytatta, aki később egykori 9-es mezét is felhúzta egy játék erejére a Sasfiókákkal szemben

– Innen indultam. Sokat adott nekem annak idején ez a csapat. Álmomban sem gondoltam, hogy olyan helyeken fogok futballozni, ahová eljutottam. Azt kívánom, hogy ez  pálya sokat adjon az itt futballozó gyerekeknek. Sok baratáság köttessen itt és minél szebb karrierívet járhassak be a fiatalok. Sokat lehet tanulni a fociból, amit az életben is hasznosíthat az ember, s emellett sokak életét terelheti jó irányba.

Nagy lehetőség tehát ez egyrészt a Misinai Sasok csapatának, másrészt az intézmények is. Az igazgatónő szavaival élve: – a sportolás sokat adhat a gyerekek személyiségének fejlődésébe, a csapatsport pedig abba, hogy ebben társakra is támaszkodhatnak.

Történelmi eseményen vett részt Gera Zoltán korábbi csapatánál

Fotók: Löffler Péter

 

