Gyorsan hátrányba kerültek, de továbbjutottak a pécsiek

Nem feltétlenül úgy kezdődött a Fejér vármegyei élvonalban szereplő Lajoskomárom otthonában a PTE-PEAC mérkőzése, ahogyan azt elképzeltek. A hazaiak már a 12. percben megszerezték a vezetést Pécseli révén, de a pécsi labdarúgók nyugodtak maradtak, s a folytatásban a maguk javára billentették a mérleg nyelvét. A 38. percben egyenlített Major Péter, majd a fordulás után Pressing és Lengyel Szabolcs is betalált, így az egyetemiek ott lesznek a Magyar Kupa 3. fordulójában is.

Lajoskomárom–PTE-PEAC 1–3 (1–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 2. forduló.

PEAC: Varga S. – Nimmerfroh (Varga B., a szünetben), Bozóki, Czimmerman (Encz, a szünetben), Kaszás B. – Győri (Weisz, 66.), Lengyel Sz. – Kaszás G. (Hawkins, a szünetben), Orlovics (Pressing, a szünetben), Schuszter R. – Major P. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Pécseli (12.), Major P. (38.), Pressing (47.), Lengyel Sz. (57. – büntetőből).