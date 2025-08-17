augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Kézilabda

1 órája

„Győzni jó, de ez még jobb”

Címkék#Kozármisleny KA#mislenyi#hőség#kézilabdacsapat

Bama.hu
Forrás: mislenykezi.hu

Folytatta felkészülését az élvonal küzdelmeire a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata. A mislenyi lányok a ŽRK Bjelovar vendégekét a nagy hőségben is nyertek 33–29-re.

Kovács Tamás, a Kozármisleny vezetőedzője: – Nagyon nagy hőség volt a teremben, amihez úgy alkalmazkodtunk, hogy folyamatosan frissítettük a csapatot a cserékkel. A védelemben a második félidőre tudtunk megfelelő teljesítményt adni, míg a támadások sebessége is meg tudott maradni. Győzni mindig jó érzés, de  viszontlátni a heti a munkát még jobb!

