Hajszálnyira volt a bronzérem

Igazán odatették magukat a magyar csapat tagjai Csengtuban. A XII. Világjátékokon egészen a negyedik helyig sikerült eljutniuk, ráadásul a bronz is hajszálnyira volt.

Bellusz Kristóf, a PEAC játékosa is ott volt a szoros mérkőzésen, a harmadik-negyedik helyért, s több fontos megmozdulással járult hozzá a válogatott teljesítményéhez. Ugyan a rendkívül tapasztalt Belgium diadalmaskodott végül az utóbbi összecsapáson, büszke lehet magára a magyar csapat, mivel remekül helytálltak a világversenyen, s történelmi eseményt értek el a hazai korfballban.