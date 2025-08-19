augusztus 19., kedd

Strandkorfball

33 perce

Hajszálnyira volt a bronzérem

Puskás Patrik

Igazán odatették magukat a magyar csapat tagjai Csengtuban. A XII. Világjátékokon egészen a negyedik helyig sikerült eljutniuk, ráadásul a bronz is hajszálnyira volt. 

Bellusz Kristóf, a PEAC játékosa is ott volt a szoros mérkőzésen, a harmadik-negyedik helyért, s több fontos megmozdulással járult hozzá a válogatott teljesítményéhez. Ugyan a rendkívül tapasztalt Belgium diadalmaskodott végül az utóbbi összecsapáson, büszke lehet magára a magyar csapat, mivel remekül helytálltak a világversenyen, s történelmi eseményt értek el a hazai korfballban. 

 

