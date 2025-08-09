augusztus 9., szombat

Kézilabda

28 perce

Hasznos külföldi próba az élvonalra készülve

Címkék#Kozármisleny KA#Kovács Tamás#DAC

Forrás: mislenykezi.hu

Tovább dolgozik azon a Kozármisleny KA, hogy női kézilabdacsapata a lehető legjobb állapotban érkezzen meg az NB I.-es rajtra. Ezúttal a baranyaiak Dunaszerdahelyre utaztak, ahol 29–24-es vereséget szenvedtek ugyan a DAC ellen, de ebből is levonva a tanulságokat, erősebben mehetnek tovább.

Kovács Tamás: – Az eddigi legértékesebb edzőmeccsünk volt a felkészülés alatt. Kezdetben nem jól reagáltunk, így nagyobb hátrányba kerültünk. Megfelelő volt a rotálás és így folyamatosan ott tudtunk lenni az ellenfelünkön. Jó érzésekkel megyünk haza!

