Hatalmas izgalmak várhatóak: bepörögnek a bajnokságok
Nagykanizsára látogat a PMFC, Kozármislenybe jön a Vasas FC és megkezdődik a vármegyei I. osztály is hétvégén.
Augusztus 30. Szombat
Labdarúgás
Simple Női Liga NB I., 2. forduló, PMFC–Szekszárd, Pécs, PMFC Stadion, 16.30.
Baranya vármegyei I. osztály, 1. forduló, Villány TC–Nagykozár KSE, PTE PEAC II.–Alpassport Siklós, PVSK–Bólyi SE, 17.00.
Vízilabda
BENU Magyar Kupa, 1. forduló, B csoport, One-Eger–PTE-PEAC Mighty Bulls, Eger, Bárány uszoda, 18.00., D csoport, PVSK-Füszért–Budapest Honvéd, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.
Augusztus 31., Vasárnap
Labdarúgás
Merkantil Bank Liga NB II., 6. forduló, HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC, Kozármisleny, 19.00., Soroksár FC–Szentlőrinc SE, Soroksár, Szamosi Mihály Stadion, 19.00.
Férfi NB III., Dél-nyugat, 6. forduló, PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II., Pécs, PMFC Stadion, 17.30., FC Nagykanizsa–PMFC, Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 17.30.
Baranya vármegyei I. osztály, 1. forduló, Mohácsi TE 1888–Sellye Szentlőrinc II., Gógyfürdő Harkány–Sport36 Komlói Bányász, 17.00.