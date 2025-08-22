Kézilabda
2 órája
Helyszín változás: itt lép pályára a Komló
Mégsem Horvátországban vívja majd szombati felkészülési mérkőzését a Carbonex-Komló kézilabdacsapata.
A baranyai klub bejelentette, hogy hazai környezetben csap majd össze az RK Vinkovici gárdájával. Ez a szurkolóknak jó hír, hiszen saját csarnokukban láthatják kedvenceik edzőmeccsét. A találkozóra augusztus 23-án szombaton, 17 órakor kerül majd sor, a Komló Városi Sportcsarnokban.
