Helyszín változás: itt lép pályára a Komló

Mégsem Horvátországban vívja majd szombati felkészülési mérkőzését a Carbonex-Komló kézilabdacsapata.

A baranyai klub bejelentette, hogy hazai környezetben csap majd össze az RK Vinkovici gárdájával. Ez a szurkolóknak jó hír, hiszen saját csarnokukban láthatják kedvenceik edzőmeccsét. A találkozóra augusztus 23-án szombaton, 17 órakor kerül majd sor, a Komló Városi Sportcsarnokban.