Kosárlabda

Tegnap, 14:47

Hibátlanul debütált a válogatottban

Címkék#NKA Universitas Pécs#Meleg Gergő#magasember

Bama.hu
Megtette az első lépéseket a pályán a felnőtt válogatott mezében az NKA Universitas Pécs magasembere, Meleg Gergő. A mieink 96–58-ra verték Észak-Macedóniát debütáló meccsén, amin 23 játékpercet kapott. A pécsiek csillaga 13 pontot szerzett és kiosztott két asszisztot. Teljesítmények különlegessége, hogy minden kísérlete, így az egy hárompontos dobása is a gyűrűbe hullt. 

