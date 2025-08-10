Hibátlanul debütált a válogatottban

Megtette az első lépéseket a pályán a felnőtt válogatott mezében az NKA Universitas Pécs magasembere, Meleg Gergő. A mieink 96–58-ra verték Észak-Macedóniát debütáló meccsén, amin 23 játékpercet kapott. A pécsiek csillaga 13 pontot szerzett és kiosztott két asszisztot. Teljesítmények különlegessége, hogy minden kísérlete, így az egy hárompontos dobása is a gyűrűbe hullt.