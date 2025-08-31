augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Dekoncentráltan kezdett a Misleny, és ezért csúnyán megfizetett

Címkék#NB II#labdarúgás#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence

Nem sok babér termett a HR-Rent Kozármislenynek a labdarúgó NB II. 6. fordulójában. A kék-fehérek sok egyéni hibát vétettek a találkozó elejétől kezdve, s ezeket a Vasas rendre kihasználta. A 13. percben már meg is szerezte a Radó a vezetést, majd egy szögletet követően Urblík a hálóba fejelt. Épp csak el telt fél óra a meccsből, amikor egy eladott labdát követően Hidi M. egyedül találta magát Lékaival szemben, s el is gurította a kapus mellett a labdát. Ezt követően se változott sokat a játék képe, a Vasas akarata érvényesült, s ha nincs Lékai még az első félidőben meg lett volna a negyedik gólja. Végül a második félidőben már csak Girsik talált be, így 4–0-ra végződött az összecsapás.

A HR-Rent Kozármisleny stadionjában többször is felharsant Feleki Attila neve
A HR-Rent Kozármisleny stadionjában többször is felharsant Feleki Attila neve
Fotó: Löffler Péter

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 0–4 (0–3)

Labdarúgó NB II., 6. forduló. Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N. (Bodrogi, a szünetben), Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Dóra D. (Bíró, a szünetben) – Szalka (Kócs-Washburn, 68.), Máté Cs. (Bakó, a szünetben), Babinszky – Pesti (Jelena, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Hidi M. (Hős, 80.), Urblík, Cseke (Rab B., 65.) – Radó (Pethő, 65.), Tóth M. (Horváth R., 80.), Molnár Cs. (Zimonyi, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerzők: Radó (13.), Urblík (29.), Hidi M. (31.), Girsik (77.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu