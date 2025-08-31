Dekoncentráltan kezdett a Misleny, és ezért csúnyán megfizetett

Nem sok babér termett a HR-Rent Kozármislenynek a labdarúgó NB II. 6. fordulójában. A kék-fehérek sok egyéni hibát vétettek a találkozó elejétől kezdve, s ezeket a Vasas rendre kihasználta. A 13. percben már meg is szerezte a Radó a vezetést, majd egy szögletet követően Urblík a hálóba fejelt. Épp csak el telt fél óra a meccsből, amikor egy eladott labdát követően Hidi M. egyedül találta magát Lékaival szemben, s el is gurította a kapus mellett a labdát. Ezt követően se változott sokat a játék képe, a Vasas akarata érvényesült, s ha nincs Lékai még az első félidőben meg lett volna a negyedik gólja. Végül a második félidőben már csak Girsik talált be, így 4–0-ra végződött az összecsapás.

A HR-Rent Kozármisleny stadionjában többször is felharsant Feleki Attila neve

Fotó: Löffler Péter

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 0–4 (0–3)

Labdarúgó NB II., 6. forduló. Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N. (Bodrogi, a szünetben), Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Dóra D. (Bíró, a szünetben) – Szalka (Kócs-Washburn, 68.), Máté Cs. (Bakó, a szünetben), Babinszky – Pesti (Jelena, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Hidi M. (Hős, 80.), Urblík, Cseke (Rab B., 65.) – Radó (Pethő, 65.), Tóth M. (Horváth R., 80.), Molnár Cs. (Zimonyi, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerzők: Radó (13.), Urblík (29.), Hidi M. (31.), Girsik (77.).