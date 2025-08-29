Kétarcú rivális jön Mislenybe, nyeretlen ellen mászna a csúcs felé a Lőrinc

A HR-Rent Kozármisleny számára nem kezdődött álomszerűen ez az idény az elmúlt két csodás esztendőt követően. A kék-fehérek két ponttal szerénykednek a tabella alján öt fordulót követően, s a keretbe is bele kellett nyúlni már, hiszen a nyáron érkezett Dobos Áron a héten Dunaújváros felé vette az irányt, helyére pedig Gazdag Vajk érkezett a Puskás Akadémiától. A középpályásnak persze bőven akad NB II.-es tapasztalata, hiszen az elmúlt éveket Csákváron töltötte kölcsönbe, s már nevelő egyesületénél az élvonalban is kapott lehetőséget, számára még csak most kezdődik majd az összeszokási folyamat.

A HR-Rent Kozármislenynek ki kell lépnie az árnyékából Fotó: Karnok Csaba

A HR-Rent Kozármisleny először nyerhetne

Eközben viszont nincs megállás Pinezits Máté együttese számára, hiszen a hétvégén a kétarcú Vasas ellen kell bizonyítania. Az angyalföldiek egy komoly vereséggel kezdték ugyan az idényt (Csákvár 4–1), de a Kecskemét (2–1) és a Békéscsaba (4–3) ellen úgy tűnt, egyenesbe jönnek. A két győzelmet viszont a Karcag elleni egygólos vereség követte. Legutóbb ismét nyertek a fővárosiak a Tiszakécske ellen, de az esetükben sem beszélhetünk még kirobbanó formáról. A kérdés, hogy Mislenyben melyik arcát mutatja majd a Vasas.

A Lőrincre is nyeretlen vár

A Szentlőrinc eközben szépen mászott felfelé a tabellán az elmúlt fordulókban, két győzelmét követően pedig az utolsó előtti, nyeretlen Soroksár otthonában tovább nyújtaná jó szériáját. Waltner Róbert együttesének jó esélye is nyílik erre, ha a legutóbbi formát mutatja.

A 6. forduló programja (08. 31.): Karcag–Videoton (16.30), Mezőkövesd–Szeged (17.30), HR-Rent Kozármisleny–Vasas, Soroksár–Szentlőrinc, Tiszakécske–BVSC-Zugló, Békéscsaba–Budafok, Kecskemét–Budapest Honvéd, Csákvár–Ajka (19.00).