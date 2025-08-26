Idén is megrendezik a nívós harkányi versenyt

Szeptember 6-án rendezik a XL. Harkány Sprint Nemzetközi Úszóversenyt, ami egyben Dr. Vlaskovits József Emlékverseny is. A bajnoksággal a verseny alapítójának emléke előtt tisztelegnek. A megmérettetést a Harkányi Gyógyfürdő 50 méteres, 8 pályás feszített víztükrű nyitott versenymedencéjében bonyolítják majd le. A sportolók egy pontversenyben is részt vesznek, amivel egyesületüknek szerezhetnek dicsőséget, hiszen a legjobban teljesítő fedett uszodával rendelkező, illetve fedett uszoda nélküli klub is serleget kap. A verseny 11.30-kor veszi majd kezdetét. A kupán négy korosztály 10 különböző számban bizonyíthat majd.