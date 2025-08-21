augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Újra a kistelepüléseké a pálya: indul az alternatív labdarúgó program

Bama.hu

Az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatósága Alternatív labdarúgó programja idén is folytatódik. A leírás alapján három őszi és három tavaszi kispályás focitorna vár a programban résztvevő csapatokra. A nevezéshez továbbra sincs szükség egyesület alapítására, s ezúttal is csak olyanok vehetnek részt, akik nem igazolt labdarúgók. Várhatóan a csapatok alapesetben 5+1 fősek lesznek, a pályaméret 20×40 méter, a játékosok pedig 3×2 m-esek kapukra lőhetnek majd.

Három korosztályban van lehetőség nevezésre, 6–11, 12–15, illetve 16 éves kor fölött. Nevezésre augusztus 18-tól van lehetőségük a csapatoknak, az első torna pedig szeptemberben rajtolhat majd. 

 

