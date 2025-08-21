Ismét megkísérlik megdönteni a rekordot

Idén is csatlakozott az Országos Vízipisztoly-csatához Pécs, amint a Magyar Fürdőszövetség harmadik alkalommal hirdetett meg. Az esemény célja, hogy augusztus 23-án, 13 órától hazánk bizonyos strandjain, így a Hullámfürdőben is, a lehető legtöbben ragadjanak vízipisztolyt. A 2023-as csúcs 5900 fő volt, tavaly ettől valamelyest elmaradtak a vállalkozó kedvűek, 5500-an harcoltak csupán. A csata 14 órakor kezdődik majd, 15 percen át tart.