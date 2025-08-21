augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

25°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízipisztoly-csata

42 perce

Ismét megkísérlik megdönteni a rekordot

Címkék#Pécs#Magyar Fürdőszövetség#Hullámfürdő

Bama.hu
Ismét megkísérlik megdönteni a rekordot

Forrás: MW

Idén is csatlakozott az Országos Vízipisztoly-csatához Pécs, amint a Magyar Fürdőszövetség harmadik alkalommal hirdetett meg. Az esemény célja, hogy augusztus 23-án, 13 órától hazánk bizonyos strandjain, így a Hullámfürdőben is, a lehető legtöbben ragadjanak vízipisztolyt. A 2023-as csúcs 5900 fő volt, tavaly ettől valamelyest elmaradtak a vállalkozó kedvűek, 5500-an harcoltak csupán. A csata 14 órakor kezdődik majd, 15 percen át tart.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu