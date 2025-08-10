augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

Tegnap, 14:27

A pécsi óriás megerősítette helyét a válogatott tagjaként a vb-n

Címkék#PSN Zrt-Pécsi Sportiskola#Turós Máté#Jászó Ádám#világbajnokság

Bama.hu

Jó világbajnokságot tudhat a háta mögött a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola kiválósága, Jászó Ádám. A pécsi óriás a 4X100-as gyorsváltóval hatodik helyen zárt, míg 50 háton 12., 100 háton pedig 15. lett a viadalon. Ezzel bizonyítva ismét, hogy tud még javítani korábbi legjobbjain.

Jászó is elégedetten tekinthet vissza
Jászó is elégedetten tekinthet vissza Fotó: Dömötör Csaba

Jászó edzője, Turós Máté is elégedett volt

– Jászó Ádám a világbajnokságon magabiztos és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott – tette közzé edzője, Turós Máté értékelését a PSN. – A közvetlenül a verseny előtt, a Fülöp-szigeteken tartott akklimatizációs edzőtábor során már látszott, hogy jó formában érkezett, és a felkészülés minősége bizakodásra adott okot. Az edzések során mutatott forma és állóképesség előrevetítette, hogy versenykörülmények között is képes lesz előrelépni egyéni időeredményeiben. Ez a várakozásom be is igazolódott, hiszen 50 háton és a váltóban 100 gyorson is javítani tudott korábbi legjobb idején. A váltóban szintén kiemelkedőt nyújtott, reggeli előfutamában és a döntőben is kiváló részidőket úszva segítette a csapatot. Mentálisan erős maradt, jól kezelte a versenyhelyzetek nyomását, és taktikailag is fegyelmezetten versenyzett. Látható volt, hogy a felkészülési időszakban elvégzett munka és az akklimatizációs táborban szerzett tapasztalatok közvetlenül kamatoztak a teljesítményében. A verseny egész ideje alatt motivált, csapatcentrikus és sportszerű magatartást tanúsított. Összességében jó eredménnyel zárta a világbajnokságot, és megerősítette helyét a válogatottban. A jövőre nézve reális esély van további fejlődésre és még jobb nemzetközi eredményekre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu