A pécsi óriás megerősítette helyét a válogatott tagjaként a vb-n

Jó világbajnokságot tudhat a háta mögött a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola kiválósága, Jászó Ádám. A pécsi óriás a 4X100-as gyorsváltóval hatodik helyen zárt, míg 50 háton 12., 100 háton pedig 15. lett a viadalon. Ezzel bizonyítva ismét, hogy tud még javítani korábbi legjobbjain.

Jászó is elégedetten tekinthet vissza Fotó: Dömötör Csaba

Jászó edzője, Turós Máté is elégedett volt

– Jászó Ádám a világbajnokságon magabiztos és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott – tette közzé edzője, Turós Máté értékelését a PSN. – A közvetlenül a verseny előtt, a Fülöp-szigeteken tartott akklimatizációs edzőtábor során már látszott, hogy jó formában érkezett, és a felkészülés minősége bizakodásra adott okot. Az edzések során mutatott forma és állóképesség előrevetítette, hogy versenykörülmények között is képes lesz előrelépni egyéni időeredményeiben. Ez a várakozásom be is igazolódott, hiszen 50 háton és a váltóban 100 gyorson is javítani tudott korábbi legjobb idején. A váltóban szintén kiemelkedőt nyújtott, reggeli előfutamában és a döntőben is kiváló részidőket úszva segítette a csapatot. Mentálisan erős maradt, jól kezelte a versenyhelyzetek nyomását, és taktikailag is fegyelmezetten versenyzett. Látható volt, hogy a felkészülési időszakban elvégzett munka és az akklimatizációs táborban szerzett tapasztalatok közvetlenül kamatoztak a teljesítményében. A verseny egész ideje alatt motivált, csapatcentrikus és sportszerű magatartást tanúsított. Összességében jó eredménnyel zárta a világbajnokságot, és megerősítette helyét a válogatottban. A jövőre nézve reális esély van további fejlődésre és még jobb nemzetközi eredményekre.