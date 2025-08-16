Kapott egy kis emlékeztetőt a címvédőnél a PEAC

Jól kezdte az NB I.-es szezont a PTE-PEAC futsalcsapata, de tudta, hogy a címvédő Veszprémnél sokkal nehezebb dolga lesz már. A tavalyi bajnok meg is mutatta, hogy miért jutott fel a csúcsra, s 4 gólt lőve nyerte meg a találkozót. Ezzel is emlékeztetve az egyetemieket, hogy minden kihagyott ziccert, minden apró hibát büntetnek már ebben az osztályban.

Veszprém–PTE-PEAC 4–0 (1–0)

Futsal NB I., 2. forduló.

Veszprém: Horváth B. – Dróth, Alves, Hadházi, Bognár. Csere: Sándor, Juhász V., Molnár D., Horváth B., Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Ferreira. Edző: Marko Peric.

PEAC: Wilkesz – Molnár Cs., Nospak, Tóth M., Vénosz. Csere: Molnár M., Bálint G., Ábrahám, Palvek, Szakály, Nagy B., Turi, Pedic, Kiss M. Edző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Bognár M. (8.), Hadházi (30.), Ferreira (38.), Dróth (39.).