Bama.hu podcast

4 órája

Kardjába kell-e máris dőlnie a PMFC-nek?

Címkék#bama podcast#PMFC#Civilek a pályán#PEAC#NB III

Második döntetlenjét játszotta a labdarúgó NB III. idei kiírásában a PMFC, sokan pedig máris kongatják a vészharangokat.

Bama.hu

Elkezdték a pécsi női kosarasok a felkészülést, rajtolnak a női labdarúgók, fontos forduló jön a férfi NB II.-ben, míg a PEAC-PMFC találkozó nem múlt el nyomok nélkül.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
