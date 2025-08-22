Bama.hu podcast
4 órája
Kardjába kell-e máris dőlnie a PMFC-nek?
Második döntetlenjét játszotta a labdarúgó NB III. idei kiírásában a PMFC, sokan pedig máris kongatják a vészharangokat.
Elkezdték a pécsi női kosarasok a felkészülést, rajtolnak a női labdarúgók, fontos forduló jön a férfi NB II.-ben, míg a PEAC-PMFC találkozó nem múlt el nyomok nélkül.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Hogyan lehet 13 évnyi függőség után új életet kezdeni – és másokat is segíteni a felépülés útján?
- Orbán újabb lökést adhat a PMFC-nek az NB III. csúcsa felé
- Egy egzotikus kaland után az amerikai álom várhat Bolboaca Sergiura
- Baranya gazdasága a számok mögött – kihívások és lehetőségek
- Lékai Soma kesztyűi vagyunk
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre