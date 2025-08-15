Képes lehet erre a példátlan dologra a PEAC a PMFC ellen?

Újra összecsap egymással a PTE-PEAC és a PMFC a labdarúgó NB III.-ban. Vasárnap 17.30-kor történetük során ötödjére futnak össze egymással bajnoki mérkőzésen.

Kétszer még a 2015/2016-os megye bajnokságban találkozott egymással a két együttes, majd ez a párharc az előző idényben ismétlődött meg. Eddig minden alkalommal a piros-feketék nyerték a rangadót, 11–0, 4–0, 2–1, valamint 3–1 volt a végeredmény ebben a sorrendben.

Nem csak a két gárda közös története sejteti azt, hogy ismét a PMFC az esélyesebb. A két együttes jelene is erre enged következtetni miután Vas László tanítványai 7 pontot gyűjtve a 3. pozíciót foglalják el a tabellán, míg az egyetemisták 11. helyen tanyáznak 1 ponttal. Míg a piros-feketék egy 6–0-s győzelemből, addig a PEAC egy emberelőnyben elszenvedett 3–1-es vereségből érkezik a derbire.