Vízilabda

1 órája

Két diadal után jöhet az utolsó csoportmeccs az Eb-n

Bama.hu
Két diadal után jöhet az utolsó csoportmeccs az Eb-n

Forrás: waterpolo.hu

Kemény menetelésbe kezdett a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott három pécsi fiatallal. Diják Dejan, Fiedler Bence és Imre Kolos részvételével azonban eddig tökéletesen veszi a kihívásokat az együttes az Európa-bajnokságon. Az első napon Hollandiát verték a srácok 15–11-re, majd szerdán a görögök legnagyobb tehetségeit ütötték ki 19–13-ra. Szerdán este 19.30-kor a másik százszázalékos együttessel, Olaszországgal harcolnak majd meg a csoport első helyéért, majd jöhet egy pihenő nap, hiszen az A-csoport első és második helyezettjének nem kell a nyolcaddöntőben részt vennie, rögtön mehet a nyolc közé. Fiedler az első meccsen 2 gólt szerzett, a másodikon pihent, Imre Kolos az esőn pihent, a másodikon nem talált be, Divjáknak egyelőre nincs gólja. A vlv.hu felvételein Fiedler első találatát érdemes is megnézni.

 

