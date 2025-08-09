32 perce
Kihasználta a Bányász fáradtságát a Csurgó
Fotó: Péter Szabó Zoltán
Lejátszott a héten második edzőmeccsét is a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I.-re hangolódva. A Csurgó azonban nagyobb tempót diktált, mint korábban a Balatonfüred, így tízgólos győzelmet aratott a Bányász ellen.
Csurgói KK–Carbonex-Komló 31–21 (15–10)
Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés.
KOMLÓ: Ágoston – Varga Sz. 1, Dontsov 2, Zennadi 3, Borsos 1, Jerkovics 2, Melnicsuk 4/4. Csere: Vyunik (k), Ág 3, Váczi 2, Szöllősi, Balogh N., Urbán 1, Gulyás, Pauló, Marcsek, Ács 2. Vezetőedző: György László.
György László: – Érződött a csapaton még a szerdai Balatonfüred elleni találkozó terhelése. Ennek ellenére 45 percig jól bírtuk a tempót a Csurgóval. Sajnos a helyzeteinket és emberelőnyeinket nem tudtuk megfelelően értékesíteni. Ettől függetlenül túlzott a gólkülönbség. De ebből a meccsből is tanulunk