augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

32 perce

Kihasználta a Bányász fáradtságát a Csurgó

Címkék#Csurgó#Carbonex-Komló#férfikézilabda

Bama.hu
Kihasználta a Bányász fáradtságát a Csurgó

Fotó: Péter Szabó Zoltán

Lejátszott a héten második edzőmeccsét is a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I.-re hangolódva. A Csurgó azonban nagyobb tempót diktált, mint korábban a Balatonfüred, így tízgólos győzelmet aratott a Bányász ellen.
Csurgói KK–Carbonex-Komló 31–21 (15–10)
Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. 
KOMLÓ: Ágoston – Varga Sz. 1, Dontsov 2, Zennadi 3, Borsos 1, Jerkovics 2, Melnicsuk 4/4. Csere: Vyunik (k), Ág 3, Váczi 2, Szöllősi, Balogh N., Urbán 1, Gulyás, Pauló, Marcsek, Ács 2. Vezetőedző: György László.
György László: – Érződött a csapaton még a szerdai Balatonfüred elleni találkozó terhelése. Ennek ellenére 45 percig jól bírtuk a tempót a Csurgóval. Sajnos a helyzeteinket és emberelőnyeinket nem tudtuk megfelelően értékesíteni. Ettől függetlenül túlzott a gólkülönbség. De ebből a meccsből is tanulunk

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu