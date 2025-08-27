Alisson nyomdokaiba lép a PMFC szupertehetsége

Még a tavasz során járt az olasz sztárcsapatnál, az AS Románál a PMFC tehetséges, utánpótlás válogatott kapusa, Kilvinger Levente. A 16 éves hálóőr úgy tűnik, hogy meggyőzte az ottani szakembereket is arról, hogy mekkora potenciál van benne, hiszen a két klub bejelentette, ott folytatja a fiatal átigazolási díj ellenében. Ezzel a Liverpool kapuját Szoboszlai Dominik csapattársaként évek óta világklasszis szinten védő Alisson nyomdokaiba léphet, aki szintén a Farkasoknál robbant be mielőtt Anglia felé vette az irányt. A pécsi születésű, PMFC-nevelésű labdarúgónak így lehetősége lesz Olaszország fővárosában a legmagasabb szinten fejleszteni képességeit.

Kilvinger Levente most maga mögött hagyja a PMFC-t, hogy egy új izgalmas kalandba kezdjen az AS Románál

Fotó: Löffler Péter

– Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak – jelentette ki a pécsi felszálló csillag a klub közleményében. – Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem.

– Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást – tette hozzá.

Mit jelent a PMFC-nek Kilvinger Levente távozása?

Ugyan jelen pillanatban talán a szurkolók azt érezhetik, hogy egy komoly tehetséget veszített el a klub, s ez nem jó irány, a játékos és az egyesület részéről is érthető a döntés. Kilvinger hatalmas lépéseket tehet afelé, hogy nemzetközi szinten is komoly karriert fusson. A piros-feketék számára is ez egy óriási elismerés, hiszen ilyen jelentős klub, ennyire fiatalon talán még nem is vitt el itt pallérozódó sportolót több ezer sorstársból kiválasztva. Emellett a befolyt összeg is segíthet abban, amit az új tulajdonos, Baksa Zsolt kitűzött célként: stabilizálni a gazdasági helyzetet.

Levente az egyik legékesebb bizonyítéka annak a munkának, amelyet a PMFC az utánpótlásban az elmúlt tíz évben végzett – értett egyet ezzel Kulcsár Árpád, a PMFC szakmai igazgatója.

– Búcsúzó kapusunk pályafutása elején mezőnyben is szerepelt, hogy fejlődjön a lábmunkája, majd tíz év során végigjárta azt a tehetségprogramot is, amelyet az egyetem egyik általános iskolájával, a Deákkal közösen indítottunk, és ha Levente így fejlődik tovább, a jövőben nagyon széles körben ismerhetik meg a nevét – ismertette azt az utat, amit végig járt a tehetség. – Sikeréhez azonban mások is hozzájárultak: kulcsszerepük van benne mindazoknak az edzőknek, akik az elmúlt évtizedben dolgoztak vele. Különösen a kapusedzőket kell kiemelnünk, de minden szakember büszke lehet magára, aki akár egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy Levente ilyen fiatalon eljusson idáig. Ez a szerződés új mérföldkő nemcsak Levi pályafutásában, hanem a PMFC történetében is, és bízunk benne, hogy eléri az álmait. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a klub szakmai munkája mellett legalább ekkora szerepe volt a szülői háttérnek is. Az ő támogatásuk nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, így ez a siker az övék is.