Alisson nyomdokaiba lép a PMFC szupertehetsége
Elképesztően nagy lépést tehet meg karrierében a PMFC tehetsége. A Pécsett nevelkedő Kilvinger Levente az olasz sztárcsapathoz, az AS Romához igazol, ahol korábban a Liverpool hálóőre, Alisson Becker is megfordult.
Fotó: Löffler Péter/AFP
Még a tavasz során járt az olasz sztárcsapatnál, az AS Románál a PMFC tehetséges, utánpótlás válogatott kapusa, Kilvinger Levente. A 16 éves hálóőr úgy tűnik, hogy meggyőzte az ottani szakembereket is arról, hogy mekkora potenciál van benne, hiszen a két klub bejelentette, ott folytatja a fiatal átigazolási díj ellenében. Ezzel a Liverpool kapuját Szoboszlai Dominik csapattársaként évek óta világklasszis szinten védő Alisson nyomdokaiba léphet, aki szintén a Farkasoknál robbant be mielőtt Anglia felé vette az irányt. A pécsi születésű, PMFC-nevelésű labdarúgónak így lehetősége lesz Olaszország fővárosában a legmagasabb szinten fejleszteni képességeit.
– Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak – jelentette ki a pécsi felszálló csillag a klub közleményében. – Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem.
– Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást – tette hozzá.
Mit jelent a PMFC-nek Kilvinger Levente távozása?
Ugyan jelen pillanatban talán a szurkolók azt érezhetik, hogy egy komoly tehetséget veszített el a klub, s ez nem jó irány, a játékos és az egyesület részéről is érthető a döntés. Kilvinger hatalmas lépéseket tehet afelé, hogy nemzetközi szinten is komoly karriert fusson. A piros-feketék számára is ez egy óriási elismerés, hiszen ilyen jelentős klub, ennyire fiatalon talán még nem is vitt el itt pallérozódó sportolót több ezer sorstársból kiválasztva. Emellett a befolyt összeg is segíthet abban, amit az új tulajdonos, Baksa Zsolt kitűzött célként: stabilizálni a gazdasági helyzetet.
Levente az egyik legékesebb bizonyítéka annak a munkának, amelyet a PMFC az utánpótlásban az elmúlt tíz évben végzett – értett egyet ezzel Kulcsár Árpád, a PMFC szakmai igazgatója.
– Búcsúzó kapusunk pályafutása elején mezőnyben is szerepelt, hogy fejlődjön a lábmunkája, majd tíz év során végigjárta azt a tehetségprogramot is, amelyet az egyetem egyik általános iskolájával, a Deákkal közösen indítottunk, és ha Levente így fejlődik tovább, a jövőben nagyon széles körben ismerhetik meg a nevét – ismertette azt az utat, amit végig járt a tehetség. – Sikeréhez azonban mások is hozzájárultak: kulcsszerepük van benne mindazoknak az edzőknek, akik az elmúlt évtizedben dolgoztak vele. Különösen a kapusedzőket kell kiemelnünk, de minden szakember büszke lehet magára, aki akár egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy Levente ilyen fiatalon eljusson idáig. Ez a szerződés új mérföldkő nemcsak Levi pályafutásában, hanem a PMFC történetében is, és bízunk benne, hogy eléri az álmait. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a klub szakmai munkája mellett legalább ekkora szerepe volt a szülői háttérnek is. Az ő támogatásuk nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, így ez a siker az övék is.
Büszkén beszél volt edzője is Kilvinger Leventéről
A pécsi hálóőr nemcsak higgadt, érett játékával, hanem látványos védéseivel, elképesztő reflexeivel és megalkuvást nem tűrő mentalitásával is felhívta magára a figyelmet a nemzetközi szintéren.
– Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, mekkora dolog a PMFC életében, hogy egyik utánpótláskorú kapusunkat egy olyan kaliberű klub, mint az AS Roma, kiszemelte magának. Levente mindössze 16 éves, de már évek óta tudatosan, minden mást alárendelve készül arra, hogy kapusként a lehető legmagasabb szintre jusson – vette át a szót Sólyom Csaba, aki a klub kapusedzőjeként egyengette az útját.
– Pályafutása szempontjából kulcsfontosságú volt a szülői háttér: soha nem rugaszkodtak el a valóságtól, nem siettették az eligazolását, hanem látták és támogatták a folyamatos fejlődését. Tehetségét felismerni könnyű volt – a feladat inkább az volt, hogy gondozzuk, és segítsük végigmenni azokon a lépcsőfokokon, amelyeket szépen sorban meg kellett ugrania. Az egész klub rendkívül büszke rá, kapusedzői stábunk számára pedig ez hatalmas elismerés. Természetesen szerettem volna, ha még 20 évig a PMFC kapusa marad, de hiszem, hogy hamarosan az egész ország megismeri a nevét – zárta szavait.
Köztudott, hogy Levente édesapja számára sem ismeretlen a sport világa, hiszen Kilvinger Bálint jelenleg is a győir NB I.-es férfikézilabda-csapat edzője, s játékosként is szép karriert futott a sportágban Komlón.
Korábban Sólyom Csaba a mi podcastünkben is hasonlóképpen nyilatkozott a fiatal tehetségről
Sok sikert Levente!