Kötelező a győzelem: a PMFC és a PEAC se hibázhat

A hétközi döntetleneket követően a PMFC-nek és a PTE-PEAC-nak is győzelemmel kellene folytatnia menetelését a labdarúgó NB III.-ban. A piros-feketék az újonc Dombóvárt fogadják, amely ellen mondhatjuk, hogy kötelező a siker, míg az egyetemiek a Szekszárdhoz utazva szerethetnének értékes sikert.

Vas László együttesének azért lehet remek esélye most egy győzelemre, mert eddig egyik meccsét sem úszta meg a tolnai gárda 5 gól alatt. A Majostól 5–1-re kapott ki, a Szekszárd ellen 5–5-ös ikszet hozott össze. Ezt követően nyugodt szívvel kijelenthetjük, Orbánék is jó eséllyel be fognak találni, viszont védekezésük jobb mindkét említett csapaténál, így nem lenne meglepő, ha kapott gól nélkül hoznák le a meccset.

A PEAC számára azért kiemelten fontos, hogy a sárga-feketék ellen megszerezze idénybeli első győzelmét, mert egy valószínűsíthető közvetlen riválist foghatna meg közben.