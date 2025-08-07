A harmadosztályban építi fel magát ismételten a Kozármisleny ikonja

Elbúcsúzott a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata Nagy Eriktől, aki 2009 őszén 15,5 évesen mutatkozott be az NB II,-es bajnokságban kék-fehérben, majd pár évvel később már a Ferencváros felnőtt együttesével készülhetett.

Nagy Erik már nem húzza magára a Kozármisleny mezét

Fotó: Laufer László

Egyszer 2013-ban is visszatért Mislenybe, ahol 2017-ig a gárda meghatározó tagja volt, de az Ajka el tudta csábítani egy rövid időre. Végül 2020-ban döntött úgy, hogy ismételten a kék-fehérekkel akar bizonyítani, s újabb 5 szép évet töltött el a klub kötelékében. Tagja volt az NB III.-at veretlenül megnyerő együttesnek, s a másodosztályban is meghatározó szerep jutott neki a sérüléséig. A tavalyi szezont azonban szinte egészében ki kellett hagynia, s most 30 évesen újra fel kell építenie magát. Mindezt a PMFC egyik legnagyobb riválisánál, a Nagykanizsánál teszi majd, amely tavaly megnyerte a Dél-nyugati csoportot, de végül az osztályozón elbukott.

Előkelő helyen a Kozármisleny örökranglistáján

Nagy Erik összesen 12 szezonban szerepelt Mislenyben, 265 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Ebből a tekintetből második a klub örökranglistáján, de Lauer Norbert csúcsát így már nem veszélyezteti. Egy rekordot mégiscsak ő tart a klubnál, hiszen nála többször NB II.-es bajnokin senki nem húzta magára a Misleny mezét.