Játékra hívta a szurkolókat a dühös edző

A 19. percben hátrányba került az NB II. 4. fordulójában a Soroksár ellen a HR-Rent Kozármisleny, s bármennyi helyzetet is dolgozott ki, végül egyet tudott csak értékesíteni. A játéknak és a pontszerzésnek örülhetett az együttes, ugyanakkor volt oka bosszankodni az edzői stábnak.

Pinezits Máté a sérült Kozármisleny játékos, Turi Tamás esete miatt lehetett bosszús

Fotó: Kovács Liliána

A játékvezetéssel nem volt kibékülve a Kozármisleny vezetőedzője

Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője: – Óriási kalapemelés a játékosok előtt, ugyanolyan volt, mint az első hazai mérkőzés. Igazából meg sem tudom számolni, hogy hány helyzetünk volt, a 15. percig már kétszer álltunk a kapussal szemben, elvittük mellette, oldalhálóba rúgtuk, utána egy az egyben vittük a kapusra, kapufát is rúgtunk, negyedik mérkőzésünkön a negyedik kapufánkat az idei bajnokságban. Mindkét félidőben óriási fölényben futballoztunk, nemcsak meddő fölényünk volt és nemcsak labdabirtoklási fölényünk, hanem rengeteg lehetőségünk és helyzetünk volt, megállás nélkül azt néztük, hogy mikor fogunk betalálni. Büszke vagyok a srácokra és a csapatra és ezt mondtam az öltözőben is, hogy ilyen mérkőzéseket kell játszani és ilyen akarattal és ilyen állhatatosan, ilyen felfogásban kell kimenni minden mérkőzésre, mert ez az a gondolkodás, ami minket ahhoz fog vezetni, hogy ezeket a mérkőzéseket meg fogjuk nyerni. Egy játékra is hívnám a nézőket, akik jelen voltak a találkozón, vagy akik majd visszanézik ezt a mérkőzést, mert érdekelne a véleményük ezzel kapcsolatban. Tavaly pont ezen a pályán kaptunk egy sárga lapot, ami után megnézte az ellenfél játékosát a játékvezető és utána kipirosozott minket, hogy vérzik az ellenfél labdarúgója. A mai mérkőzésen a játékosunkat, Turi Tamást lekönyökölték, akinek az első diagnózis szerint eltörött az orra, ömlött az orrából a vér, szédül és erre azt a választ kaptuk, hogy ha már a sárgát felmutatták, akkor azt nem lehet kijavítani. Várom a válaszokat az [email protected] e-mail címre, hogy ilyenkor mi a teendő.