El kell rugaszkodni a tabella aljáról: ismét pályán a Misleny és a Szentlőrinc

Nincs egyszerű helyzetben a HR-Rent Kozármisleny, hiszen a nyáron az alapokig visszabontott, s újra felépített együttes három forduló alatt egyetlen pontot csípett el a Szentlőrinc otthonában, s így a tabella legalján várhatja a folytatást. Ilyen helyzettel pedig az elmúlt két szezonban nem igen kellett megbirkóznia sem a játékosoknak, sem az edzői stábnak. Persze a hétvégén rengeteget változtathat ezen az együttes.

A Kozármisleny bízhat Lékaiban, de a másik oldalon is villanni kell

Fotó: Kovács Liliána

A Kozármislenynek rá kell kapcsolnia

Az eddig szinté nem túl eredményes Soroksár érkezik majd a kék-fehérekhez, hogy tovább növelje azt a két egységet, amit eddig begyűjtött. Ugyan a sárga-feketék évről évre kifejezettem masszív gárdát alkotnak, amely védelme bármely csapat orra alá borsot tud törni, illetve megvannak azok a támadóik, akikben mindig benne van a gól, ha a Misleny elkapja a ritmust, jó eséllyel győztesen hagyhatja el a pályát. Az azonban garantáltnak tűnik, hogy a szurkolók egy kemény, fizikális csatát láthatnak majd, amelyen egyetlen apró villanás is döntő lehet. Ha a kék-fehérek az első fordulóban, a Tiszakécske elleni játékukat hozzák eredményesebb helyzetkihasználással, akkor megtarthatják valószínűleg a pontokat.

A Szentlőrincnek fel kell húznia egy falat

A Szentlőrincnek a bajnokesélyes Kispestet követően újra egy élcsapatot kellene megizzasztania. A múlt héten a mislenyieket is legyőző Mezőkövesd otthonában kellene Waltner Róbert csapatának megszereznie a három pontot, s feljebb lépnie a tabellán. Azt az előző fordulókban láthattuk, hogy a gárda számára a vezetés megszerzése nem jelent problémát, hiszen a Budafok, a Misleny és a Kispest ellen is az első gólt megrúgta, de egyik esetben sem sikerült megtartani az előnyt. A kérdés tehát adott, most sikerül-e lereteszelnie a kaput Gyurjánéknak.

A 4. forduló programja: Mezőkövesd–Szentlőrinc, Karcag–Vasas (08. 17., 17.30), HR-Rent Kozármisleny–Soroksár, Tiszakécske–Szeged, Békéscsaba–BVSC-Zugló, Csákvár–Budafok, Ajka–Budapest Honvéd (08. 17., 19.00), Kecskemét–Videoton (08. 18., 20.00).