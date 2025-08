Még kell idő a Kozármislenynek, de jól jön most a rangadó

Mindenki számított rá, hogy a Kozármisleny számára nem lesz egyszerű a szezon rajtja a Tiszakécske ellen, s ez nagyjából be is jött, hiszen 2–0-s vereséget szenvedett az együttes. A kék-fehérek azonban a nagy nyári átalakulásokat követően is jó játékkal rukkoltak elő, s ha egy kicsit jobb a helyzetkihasználásuk, egészen másképp is alakulhatott volna a találkozó végkimenetele. Így is értékelt a meccs után Pinezits Máté vezetőedző, aki dicsérte együttesét, s kijelentette, az első félidő után már vezetniük kellett volna.

Turi (bordó mezben) atletikusságára most is nagy szüksége lehet majd a Kozármislenynek

Fotó: Flajsz Peter

– Hasonlóan éreztem én is, mint Máté – kezdte kérdésünkre Turi Tamás, aki 2018 óta kirobbanthatatlan tagja az kék-fehéreknek. – Egy kiélezett, igazi első meccs volt. A helyzeteink bőven megvoltak igazából, a játékunk is szerintem úgy, ahogy rendben volt, főleg az első fordulóhoz képest. Abban mindenképpen javulnunk kell, hogy ki kell használni a helyzeteket, és akkor igazából olyan nagy gondunk nem lehet szerintem.

A mislenyieknek nyáron szinte az alapoktól kellett új csapatot építeniük, hiszen rengeteg játékosukat csábították el más egyesületek, így még bőven tart az összecsiszolódási folyamat az együttesnél.

– Elég kevesen maradtunk azok közül, akik régóta itt vannak, tényleg rengeteg új játékos érkezett, körülbelül tizenöt – folytatta. – Még kell nekik egy kis idő, de ahhoz képest, amit vártam, nagyon jó úton járnak, járunk a beilleszkedéssel. Kell nekik még egy pár hét. Nem lehet elvárni, hogy azonnal mindenki flottul illeszkedjen az új csapata rendszerébe, de igazából nincs is rajtuk ilyen szempontból nyomás. Itt türelmes lesz velük mindenki, nem lesz ebből probléma.

A Kozármisleny összecsiszolódási folyamatát segítheti a Szentlőrinc elleni rangadó

Az új játékosokkal való összecsiszolódás folyamatát segítheti is ilyen szempontból, hogy az idény elején jön a Szentlőrinc elleni rangadó, hiszen itt a szurkolók is megmutathatják, mennyire fontos nekik egy ilyen meccs, és maga a csapat, s ezzel elősegítve a labdarúgók számára a kötődés elmélyülését is.

– Örülök neki, hogy már ennyire korán ilyen meccset játszhatunk – vallotta Turi. – Nagyon szeretem az ilyen helyi derbiket. Nyilván az új srácoknak még nincs meg teljesen, hogy mit jelent igazából ez a rivalizálás. Ebből a szempontból is kell még nekik idő, amire ezt átérzik, de szerintem nem lesz ezzel sem probléma, mindenki extrán motivált lesz.