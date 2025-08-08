Bama.hu podcast
1 órája
Lékai Soma kesztyűi vagyunk
Bőven szolgáltattak témát a vármegye labdarúgói a Civileknek, hiszen a hétvégi Szentlőrinc–Kozármisleny rangadó, és a hétközi NB III.-as meccsek is új megvilágításba helyezték az idényt.
Igazi parázs rangadó, érkező bajnokaspiráns, csapatépítés: már az NB II. is bőven adott volna lehetőséget a hosszú elmélkedésre, de az NB III.-at, s egy provokatív kérdést sem hagyhattak ki ezúttal újságíróink a heti sportpodcastből.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Pécsi a szívünk – A PMFC új indulója, ami a nyár slágere lett!
- Csak egy hátizsák és elszántság kell – bejárja az egész világot az orfűi férfi
- Debütált a „pécsi Szoboszlai”, rohan tovább az idény
- „Sokan elítélnek minket, pedig a munkánk a természetért van” – László Gábor a vadászéletről
- Felszálló ágban a női labdarúgás – Baranyában is akadnak tehetségek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre