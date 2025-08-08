Lékai Soma kesztyűi vagyunk

Igazi parázs rangadó, érkező bajnokaspiráns, csapatépítés: már az NB II. is bőven adott volna lehetőséget a hosszú elmélkedésre, de az NB III.-at, s egy provokatív kérdést sem hagyhattak ki ezúttal újságíróink a heti sportpodcastből.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on