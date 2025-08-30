Magabiztos nyitány a pécsi csajok első meccsén

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az NKA Pécs női kosárlabdacsapata. A pécsi lányok egyetlen hazai pályán zajló edzőmeccsüket a Csata TKK ellen vívták.

Zseljko Djokic tanítványai már nagyon várták, hogy ismét pályára léphessenek, s ehhez mérten nagy lendülettel vágtak bele a találkozóba. Ennek következtében két negyedet követően már 30 ponttal vezettek riválisukkal szemben. A legtöbb pontot Török Ágnes szerezte a pécsiek közül (17 pont, 2 tripla), de a két új igazolás Varga Alíz és Dúl Panka is remekül játszottak.

Nagyon bíztatóan indult tehát az NKA lányok felkészülése, akik jövő héten az ELTE BEAC ellen folytathatják tovább szezon előtti építkezésüket.

NKA Universitas Pécs – Csata TKK 72–48 (23–9, 22–6, 6–20, 21–13)

Pécs, V.: Farkas Gábor, Sellei Dalma, Marossy Gergely

NKA Universitas Pécs: Rátkai E. 2, Török Á. 17/6, Olawuyi 10, Tóth O. 2, Reisingerova 9.

Csere: Varga A. 13/3, Hőgye P. 2, Halmágyi K. 2, Josepovits K. 5, Dúl P. 10/3, Gréts D. –