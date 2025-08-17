Magas szűrőt szerzett a Lőrinc

Szentlőrincre teszi át kölcsönben székhelyét Kisvárdáról a tehetséges, 19 esztendős Babyak Miroslav. A 187 centis játékos védekező középpályásként lehet Waltner Róbert együttesének hasznára.

– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tisztában voltam vele, hogy itt Szentlőrincen a fiatalok megkapják az esélyt a bizonyításra – mondta Miroslav. – Nagyon jó a közeg és a szakmai munka, érzem a bizalmat a stáb és a csapattársak felől egyaránt. Szeretnék minél többet fejlődni és segíteni társaimnak a közös cél elérésében, ami az, hogy minden meccsen a maximumot hozzuk, és jó szezont zárjunk.