Labdarúgás

17 perce

Magas szűrőt szerzett a Lőrinc

Címkék#Waltner Róbert#Babyak Miroslav#Szentlőrinc

Kvanduk Bence
Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc

Szentlőrincre teszi át kölcsönben székhelyét Kisvárdáról a tehetséges, 19 esztendős Babyak Miroslav. A 187 centis játékos védekező középpályásként lehet Waltner Róbert együttesének hasznára.

– Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tisztában voltam vele, hogy itt Szentlőrincen a fiatalok megkapják az esélyt a bizonyításra – mondta Miroslav. – Nagyon jó a közeg és a szakmai munka, érzem a bizalmat a stáb és a csapattársak felől egyaránt. Szeretnék minél többet fejlődni és segíteni társaimnak a közös cél elérésében, ami az, hogy minden meccsen a maximumot hozzuk, és jó szezont zárjunk.

