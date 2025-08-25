Egyelőre elkerülték az élvonal együtteseit a baranyai csapatok

Kisorsolta a Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn este a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosításait, amely során már az első- és másodosztályú együttesek is csatlakoznak már a mezőnyhöz. Így a két NB III.-as pécsi együttes, a PMFC és a PTE-PEAC, valamint a két NB II.-es baranyai gárda, a Szentlőrinc SE és a HR-Rent Kozármisleny is várta az ellenfelét.

A PMFC és a PEAC is harmadosztályú ellenfelet kapott a Magyar Kupa 3. fordulójára

Fotó: Löffler Péter

Meglettek a Magyar Kupa ellenfelek

A golyókat Plotár Gyula, a Tatabánya ikonja húzta. A baranyai csapatok közül elsőként a Misleny került elő, de ekkor már biztos volt, hogy élvonalhoz tartozó együttest nem kaphat. A kék-fehéreket az NB III.-as Nagykanizsa vendégének sorsolták ki, így felmérhetik a pécsiek legkomolyabb riválisát a kupában.

A Szentlőrinc egy másik másodosztályú csapatot kapott, a Videoton otthonában kezdi meg kupaszereplését.

Az egyetemistáknak a szintén harmadik vonalban szereplő III. kerületi TVE-t kell majd vendégül látnia.

Utolsóként a PMFC kapott ellenfelet. A piros-feketék a harmadik vonalban szereplő Debreceni EAC-ot kapták. Vas László tanítványainak hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást.