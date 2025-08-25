augusztus 25., hétfő

2 órája

Elfogyott a lendület: hatodik lett a pécsiekkel felálló válogatott

Címkék#Divják Dejan#Fiedler Bence#vízilabda

Kvanduk Bence

Kiválóan kezdett, de aztán a végére kissé elfogyott a U18-as fiú vízilabda magyar válogatott az Európa-bajnokságon.

Sokat kivettek a nagy csaták a magyar válogatott tagjaiból
Forrás: MVLSZ

Az A-csoportot három győzelemmel nyerte meg az együttes, így egy napot pihenhetett a helyosztók előtt, de az olaszok elleni őrült végjáték sokat kivett a három pécsi neveléssel, Divják Dejannal, Fiedler Bencével és Imre Kolossal felálló együttesből. Ez meg is látszott a Szerbia elleni negyeddöntőben, ahol egyetlen negyedben tudta csak túllőni a rivális a mieinket, de ez elég volt az egygólos győzelméhez. Ezen a találkozón Fiedler talált be a pécsiek közül.
A folytatásban így a helyosztókon folytathatta a magyar gárda, ahol Horvátország jött elsőként szembe. A magyar fiúk nagyon meg akarták mutatni, hogy több van bennük, s meg is nyerték a meccset. A találkozón Divjak is betalált.

Az ötödik hely felé az utolsó akadályt a spanyolok jelentették, de ellenük már nagyon látszott a fáradtság a csapaton. El is apadtak a gólok, s így maradt a hatodik hely együttesünknek.

A magyar válogatott eredményei a helyosztókon

Negyeddöntő: Magyarország–Szerbia 13–14 (3–3, 4–4, 2–3, 4–4).
Az 5-8. helyért: Horvátország–Magyarország 14–18 (6–6, 5–3, 0–4, 3–5).
Az 5. helyért: Spanyolország–Magyarország 10–7 (2–1, 2–1, 3–3, 3–2).

 

