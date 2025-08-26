augusztus 26., kedd

Labdarúgás

37 perce

Máris távozik a nyáron igazolt támadó Baranyából

Bama.hu
Máris távozik a nyáron igazolt támadó Baranyából

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

A harmadik vonalban, Dunaújvárosban folytatja pályafutását Dobos Áron, aki júniusban elsőként csatlakozott a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapathoz. „Szerintem mindkét félben maradt hiányérzet a rövidre sikerült kaland kapcsán. Az utóbbi időben vezetőedzőnk és én is sokat beszéltünk, egyeztettünk Áronnal, akit egy komoly tehetséggel megáldott játékosnak és egy jó srácnak tartunk, de alaposan végigbeszélve a helyzetét és a lehetőségeket, úgy döntött, hogy most egy másik környezetben szeretné újra megtalálni, felépíteni magát” – nyilatkozta Magyar Márk klubigazgató.

