37 perce
Máris távozik a nyáron igazolt támadó Baranyából
Forrás: HR-Rent Kozármisleny
A harmadik vonalban, Dunaújvárosban folytatja pályafutását Dobos Áron, aki júniusban elsőként csatlakozott a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapathoz. „Szerintem mindkét félben maradt hiányérzet a rövidre sikerült kaland kapcsán. Az utóbbi időben vezetőedzőnk és én is sokat beszéltünk, egyeztettünk Áronnal, akit egy komoly tehetséggel megáldott játékosnak és egy jó srácnak tartunk, de alaposan végigbeszélve a helyzetét és a lehetőségeket, úgy döntött, hogy most egy másik környezetben szeretné újra megtalálni, felépíteni magát” – nyilatkozta Magyar Márk klubigazgató.
