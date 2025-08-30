augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Még a kihagyott büntető is belefért a PMFC-nek

Címkék#NB I#PMFC#Kiss Gabriella

Kvanduk Bence
Még a kihagyott büntető is belefért a PMFC-nek

Forrás: pmfc.hu

Nem kezdett jól a PMFC a női labdarúgó NB I. 2. fordulójában, de fél órát követően megszerezte a vezetést Turi Bori, akinek ekkor az üres kapuba kellett csak gurítania. A folytatásban egyre jobban rá tudta erőltetni az akaratát a Szekszárdra, s a 68. percben duplázott Turi. Még az is belefért a Pécsnek, hogy kihagyott Kiss Gabriella egy büntetőt, majd a megismételtetettet a kapufára vágta. Végül az épp a tolnaiaktól igazolt Acsádi állította be a 3–0-s végeredményt.

PMFC–Szekszárdi WFC 3–0 (1–0)

Simple Női Liga NB I, 2. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 100 néző. Vezette: Kovács (Szabó, Török).
PMFC: Bednar – Bocz, Acsádi, Bolboaca – Máté, Balogh (Égi, 46.), Tristan, Kardos, Kiss (Kövesdi, 86.) – Farkas (Horváth, 72.), Turi. Vezetőedző: Bolboaca Augustin.
Gólszerzők: Turi (33., 68.), Acsádi (90.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu