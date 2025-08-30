Még a kihagyott büntető is belefért a PMFC-nek

Nem kezdett jól a PMFC a női labdarúgó NB I. 2. fordulójában, de fél órát követően megszerezte a vezetést Turi Bori, akinek ekkor az üres kapuba kellett csak gurítania. A folytatásban egyre jobban rá tudta erőltetni az akaratát a Szekszárdra, s a 68. percben duplázott Turi. Még az is belefért a Pécsnek, hogy kihagyott Kiss Gabriella egy büntetőt, majd a megismételtetettet a kapufára vágta. Végül az épp a tolnaiaktól igazolt Acsádi állította be a 3–0-s végeredményt.

PMFC–Szekszárdi WFC 3–0 (1–0)

Simple Női Liga NB I, 2. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 100 néző. Vezette: Kovács (Szabó, Török).

PMFC: Bednar – Bocz, Acsádi, Bolboaca – Máté, Balogh (Égi, 46.), Tristan, Kardos, Kiss (Kövesdi, 86.) – Farkas (Horváth, 72.), Turi. Vezetőedző: Bolboaca Augustin.

Gólszerzők: Turi (33., 68.), Acsádi (90.)