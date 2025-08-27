Még mindig lehet nevezni: hamarosan folytatódik a nagy sikerű program

Immáron 4 sikeres év után, nemsokára újra elstartol az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatósága által szervezett Alternatív labdarúgó program.

A versenysorozat idén is focilehetőség biztosít kistelepüléseknek, kisközösségeknek és baráti társaságoknak, akik szeretnék megmérettetni magukat más csapatokkal, igazolt futballisták nélkül.

Ezúttal is három őszi és három tavaszi kispályás focitorna kerül majd megrendezésre, s ehhez továbbra sincs szükség egyesület alapítására. A 20×40-es pályán alapesetben 5+1 fős együttesek nézhetnek majd farkasszemet egymással, s 3×2 méteres kapuk lesznek majd a játékosok célkeresztjében.

Ingyenesen három korosztályban van lehetőségük indulni a csapatoknak, ezek pedig 6–11 éves kor között, 12–15 között, illetve 16 éves kor fölött. A nevezés már megindult a jelentkezőknek, az első torna pedig valószínűleg szeptemberben kerül majd megrendezésre.