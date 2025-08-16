Még rengeteg munka áll előttük, de volt, aminek örülhetett a baranyai edző

Újabb felkészülési mérkőzésen van túl az NB I. rajtjára hangoló Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata.

Carbonex-Komló–Szigetszentmiklós 31–27 (15–16)

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. Városi Sportközpont 300 néző.

KOMLÓ: Ágoston – Varga Sz. 1, Dontsov 5, Melnicsuk 3 (1), Zennadi 3, Jerkovics 3, Ág 2. Csere: Vyunyk 1 (k), Borsos, Váczi 3, Szöllősi, Urbán 4, Balogh N. Ács, Menyhárt 6 (1), Pauló, (Gulyás). Vezetőedző: György László.

György László: – Fordulatos, nehéz mérkőzés volt. A tempó, a sebesség, a kiharcolt helyzetek tekintetében közelített a bajnoki meccsekhez. Az biztos, hogy a helyzetkihasználásunkat, a kapussal szembeni párharcokat higgadtabban kell értékesítenünk, akkor talán biztosabb sikereink lesznek, de még van időnk. Természetesen ezen dolgozunk. Örülök balkezes játékosunk, Vladyslav Dontsov hazai bemutatkozásához, úgy tűnt ezen a mérkőzésen, hogy hasznos tagja tud lenni a csapatunknak.