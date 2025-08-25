augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Megkezdődött: épülnek a PMFC új pályái

Címkék#Győri János#Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont#PMFC

Kvanduk Bence

Tovább fejleszti infrastrukturális hátterét a PMFC, amely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve, állami támogatással növeli az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpontot. Két új korszerű élőfüves, valamint egy minden igényt kielégítő műfüves pálya épül Kovácstelepen. Az első gép augusztus 25-én érkezett meg, s december 31-re kell lezárulnia a projektnek, aminek eredményeképpen még jobb körülmények között pallérozódhatnak a pécsi tehetségek.

Új pályák létesülnek a PMFC edzőközpontjában
Új pályák létesülnek a PMFC edzőközpontjában
Forrás: pmfc.hu

– Augusztus 25-ével újabb mérföldkőhöz érkezett klubunk, megkezdődött az utánpótlásközpont bővítése. Ez a fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy fiatal játékosaink még jobb körülmények között fejlődhessenek, és a jövő tehetségei itt találhassák meg a legmegfelelőbb feltételeket. Büszkék vagyunk arra, hogy a PMFC nemcsak a felnőtt férfi és női csapataira koncentrál, hanem hosszú távon építi a klub jövőjét az utánpótlás-nevelésen keresztül. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja munkánkat, és türelemmel kíséri a beruházás előrehaladását – nyilatkozta Győri János, a PMFC ügyvezető igazgatója, aki a klub honlapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu