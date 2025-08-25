Megkezdődött: épülnek a PMFC új pályái

Tovább fejleszti infrastrukturális hátterét a PMFC, amely Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve, állami támogatással növeli az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpontot. Két új korszerű élőfüves, valamint egy minden igényt kielégítő műfüves pálya épül Kovácstelepen. Az első gép augusztus 25-én érkezett meg, s december 31-re kell lezárulnia a projektnek, aminek eredményeképpen még jobb körülmények között pallérozódhatnak a pécsi tehetségek.

Új pályák létesülnek a PMFC edzőközpontjában

Forrás: pmfc.hu

– Augusztus 25-ével újabb mérföldkőhöz érkezett klubunk, megkezdődött az utánpótlásközpont bővítése. Ez a fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy fiatal játékosaink még jobb körülmények között fejlődhessenek, és a jövő tehetségei itt találhassák meg a legmegfelelőbb feltételeket. Büszkék vagyunk arra, hogy a PMFC nemcsak a felnőtt férfi és női csapataira koncentrál, hanem hosszú távon építi a klub jövőjét az utánpótlás-nevelésen keresztül. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja munkánkat, és türelemmel kíséri a beruházás előrehaladását – nyilatkozta Győri János, a PMFC ügyvezető igazgatója, aki a klub honlapján.