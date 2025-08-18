Megkezdődött: nekivágott felkészülésének az NKA

Megindult ismét a közös munka az NB I-ben szereplő NKA női kosárlabdacsapatánál, amely együttes első edzésének elejét megtekinthették a többek között a klub szurkolói is.

A két új igazolás, Varga Alíz és Dúl Panka már együtt edzettek a kerettel, amelybe egyelőre egy-két játékos még nem tért vissza pihenőjét követően, mint például az a Rátkai Eszter, aki nemrégiben diadalmaskodott U20-as Eb-n a magyar csapattal. A pécsi lányok nagy mosollyal léptek be a csarnokba, ahol köszöntötték szurkolóikat és készítettek néhány fotót, mielőtt megkezdték volna a munkát.

Zseljko Djokic vezetőedző bizakodó gondolatokat fűzött együtteséhez, s úgy érzi komoly célokat lehet képes elérni a keret, mely akár még a tavalyi remek eredményeket is felülmúlhatja.

Az NKA gárdájának komoly felkészülés következik a következő egy hónap során, hiszen a bajnokság pedig szeptember 27-én rajtol majd számukra. Annyi ugyanakkor biztos, hogy a lányok elszántak, s szeretnének hamarosan rengeteg örömöt okozni szurkolóiknak.