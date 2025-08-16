Megkezdték a bérletek árusítását

Péntektől ismét lehet vásárolni a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatának idényére szóló bérleteket. Az éves belépőt Péter Szabó Zoltán Kossuth Lajos utcai fotószalonjában lehet megváltani hétköznap 8 és 16 óra között, s 25 ezer forintba kerül. Az egy-egy mérkőzésre szóló jegyek egységesen 2500 forintba fognak kerülni, ami alól a kiemelt mérkőzések kivételt képeznek. A Veszprém, illetve a Szeged ellen 3500 forint lesz majd a belépő. Mindezek mellett támogatói bérlet vásárlására is lehetőség van, ezek 75 ezer forintért válthatóak meg.