Kézilabda

3 órája

Megkezdték a bérletek árusítását

Kvanduk Bence

Péntektől ismét lehet vásárolni a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapatának idényére szóló bérleteket. Az éves belépőt Péter Szabó Zoltán Kossuth Lajos utcai fotószalonjában lehet megváltani hétköznap 8 és 16 óra között, s 25 ezer forintba kerül. Az egy-egy mérkőzésre szóló jegyek egységesen 2500 forintba fognak kerülni, ami alól a kiemelt mérkőzések kivételt képeznek. A Veszprém, illetve a Szeged ellen 3500 forint lesz majd a belépő. Mindezek mellett támogatói bérlet vásárlására is lehetőség van, ezek 75 ezer forintért válthatóak meg. 

