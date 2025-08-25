Megoldódott a Verseny utcai "túszdráma", házhoz szállították a fogvatartottat

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a PVSK női labdarúgócsapatának egyik, a sporttelepen kívülre tévedő mérkőzés labdáját pár járókelő elvitte, s Gyimesi András vezetőedző egy Facebook-posztban kéri, hogy juttassák vissza azt az egyesülethez, hiszen annak nem csak eszmei értéke van, de vételára is nagy volt.

Hétfőn 15 óra környékén a klub részéről jelezték nekünk, hogy elő is került a játékszer. Visszavitte a hölgy, aki a megosztott fotókon látható volt a srácokkal, akik felkapták azt a 2–0-s vereséggel végződő kupameccs közben.