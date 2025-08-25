augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

36 perce

Megoldódott a Verseny utcai "túszdráma", házhoz szállították a fogvatartottat

Címkék#PVSK#Gyimesi András#labdarúgás

Bama.hu
Megoldódott a Verseny utcai "túszdráma", házhoz szállították a fogvatartottat

Forrás: PVSK

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a PVSK női labdarúgócsapatának egyik, a sporttelepen kívülre tévedő mérkőzés labdáját pár járókelő elvitte, s Gyimesi András vezetőedző egy Facebook-posztban kéri, hogy juttassák vissza azt az egyesülethez, hiszen annak nem csak eszmei értéke van, de vételára is nagy volt.

Hétfőn 15 óra környékén a klub részéről jelezték nekünk, hogy elő is került a játékszer. Visszavitte a hölgy, aki a megosztott fotókon látható volt a srácokkal, akik felkapták azt a 2–0-s vereséggel végződő kupameccs közben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu