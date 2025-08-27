augusztus 27., szerda

Labdarúgás

2 órája

Megtalálta Dobos utódját a Kozármisleny

Címkék#Csákvár#Gazdag Vajk#HR-Rent Kozármisleny

Kvanduk Bence
Megtalálta Dobos utódját a Kozármisleny

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

Felcsútról igazolt középpályást a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata. A korábban kölcsönben Csákváron futballozó 22 éves Gazdag Vajk érkezik a kék-fehérekhez, hogy tovább építse karrierét miután a klub elengedte Dobos Áront. A fiatal karmester már az élvonalban is bemutatkozott, s három NB II.-es idényt tudhat a háta mögött, négy gólt jegyzett eddig a másodosztályban.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ide kerültem, a felfogás számomra rendkívül szimpatikus, megtalálom benne a helyem. Örülök, hogy a stáb és a vezetőség bízik bennem, szeretném kihozni magamból a maximumot. Bízom benne, hogy már a hétvégén pontokban is megmutatkozik a jó játékunk, és együtt el tudunk indulni felfelé – nyilatkozta.

