Labdarúgás

2 órája

Megtalálta új csapatát a baranyai kedvenc

Kvanduk Bence
Megtalálta új csapatát a baranyai kedvenc

Fotó: Bús Csaba

Rendeződött a szezon kezdete óta a korábbi PMFC labdarúgó, Katona Levente helyzete. Mint ismert, a mohácsi születésű védő a Kecskemétnél került nehéz szituációba, mivel szerette volna a kiesést követően elhagyni a klubot, hogy az élvonalban folytathassa pályafutását, de a lilák szerették volna megtartani az élő szerződéssel rendelkező játékosukat. 

A helyzet olyan szinten elmérgesedett a KTE és a focista között, hogy az első csapat keretéből kirakták, és a Bács-Kiskun vármegyei élvonalra készül második gárdával edzhetett. Segítő kezet a Nyíregyháza Spartacus nyújtott végül, amely kivásárolta kecskeméti szerződéséből Katonát, akinek így teljesült az a vágya, hogy továbbra is benne legyen az NB I. vérkeringésében.

– Nagyon vártam már, hogy csatlakozhassak a Nyíregyházához, nehéz időszak van mögöttem, szívesen jöttem volna már a nyár elején, és örülök, hogy végül a Szpari játékosa lehetek – fogalmazott.

